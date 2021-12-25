Французский поцелуй для "истинных арийцев"

Автор: Лейла Таривердиева

На это неделе зону ответственности российских миротворцев осчастливила своим визитом кандидат в президенты Франции, глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Мадам Пекресс неожиданно объявилась в Ханкенди, встретилась с сепаратистами, покрасовалась на фоне обгрызенного флага Армении, возложила цветы, в общем, выполнила всю повестку "рабочего визита", призванного привлечь внимание армян родимой Франции. В то время, как между Азербайджаном и Арменией только-только начал формироваться диалог, дама ультраправых взглядов устроила провокацию, решив отобрать армянские голоса не только у действующего президента Макрона, но и у своего главного конкурента мсье Земмура, недавно побывавшего с пиар-визитом в Армении, но на такую откровенную наглость не осмелившегося.

Главный вопрос - как мадам Пекресс оказалась на территории, находящейся под временным контролем российского миротворческого контингента - остается открытым. Задавать его РМК, думается, будут. А, может, уже задали.

Ультраправый кандидат на место Макрона запомнилась не только изобретательностью в избирательных технологиях, придумав, как обскакать Земмура в глазах армян, но и фотографией с нацистской символикой. Соцсети облетело фото, на котором французская гостья с лицом, выражающим крайнюю степень сопереживания потерям армян в проигранной ими войне, возлагает цветы к могилам ликвидированных сепаратистов. На одной из плит ясно видна свастика. Это фото вызвало возмущение у пользователей соцсетей, и не только наших соотечественников.

В свою очередь, армянский сегмент встал на защиту геройской блондинки, под покровом ночи пробравшейся мимо бдительных миротворцев козьими тропами (а как же еще?) в Карабах. Свастика, утверждают армянские пользователи, - это древнеарийский символ, обозначающий все самое прекрасное. К слову, армяне как "истинные арийцы" считают свастику древнеармянским символом.

На эти аргументы скажем следующее. Да, свастика - это древний символ, который многие тысячелетия назад использовали во всех концах света и считали символом солнца и развития или, в зависимости от направления вращения, смерти и упадка. Он встречается на каменных памятниках и в Азербайджане, он даже вплетен в узоры старинных азербайджанских ковров. Но символом движения и развития этот знак был до 1933 года, пока не был выбран символом нацизма. С тех пор он ассоциируется исключительно с фашизмом, а потому не приветствуется во многих странах и рассматривается в контексте пропаганды нацистских идей. Так же дискредитирован постулат об истинно арийских народах. Словосочетание "истинный ариец" тоже рассматривается в конкретном ключе, поэтому армянам не стоит очень уж напирать на свое "арийское" происхождение, тем более, что это звание они присвоили себе сами, как и многие другие статусы и преимущества над другими народами.

Одним словом, свастика с тридцатых годов прошлого века является нацистским символом и использование этого знака считается нежелательным. Тут, правда, есть один нюанс. Героизация нацизма в Армении явление обыденное. Сама государственная идеология имеет в фундаменте нацистские постулаты, которыми осчастливил армянский народ приспешник фашистов Нжде. Поклоняясь таким идолам, как Нжде, Дро и другие, трудно, конечно, увидеть в символе на могильной плите что-то противоречащее общечеловеческим нормам.

"Сам визит кандидата от Республиканской партии Франции в Ханкенди является незаконным. Эта порочная провокационная практика, которая поддерживается Арменией. Честно скажу - все эти провокации уже набили оскомину, хотя, конечно, поездка в Карабах кандидата в президенты Франции - это провокация не из рядовых", - сказал в комментарии Day.Az известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов.

По словам Михайлова, то, что Пекресс, возложив цветы на могилу армянского солдата, желала почтить его память, не вызывает вопросов, но вот то, что тема со свастикой на могиле не остановила политика, это очень странно.

"Хотя чему удивляться, если вспомнить события 1940 года, когда Франция подписала перемирие с фашистской Германией и потом, вроде, неплохо чувствовала себя, в связи с чем память о войне и нацизме у французов весьма скомкана. Да и сейчас Пятая Республика особо не проявляет желания бороться против героизации фашизма и его приспешников, чему доказательство популярность ультраправых политиков. Именно поэтому столь явные символы не особо смущают французских политиков.

А Азербайджану хочу посоветовать следующее: не обращайте на всю эту возню внимания и просто делайте свое дело",- сказал Евгений Михайлов.