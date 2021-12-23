Турция и Азербайджан протянули Армении руку мира. Наше желание состоит в том, чтобы Армения не считала это слабостью и сделала правильные шаги.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время приема членов семьи шехида старшего лейтенанта азербайджанской армии Валеха Мамиева.

Министр отметил, что Армения должна обеспечить стабильность в регионе, чтобы люди жили в безопасных условиях.

"Не надо зариться на чужие земли. Мы сделали все, что нужно, чтобы защитить свои права и земли. Будем продолжать делать это и дальше", - сказал Хулуси Акар.