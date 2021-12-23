https://news.day.az/politics/1419383.html Самый достойный представитель самой трудной профессии - видеосюжет AzTV о деятельности Президента Ильхама Алиева
Самый достойный представитель самой трудной профессии - видеосюжет AzTV о деятельности Президента Ильхама Алиева
Азербайджанское Телевидение подготовило интересный видеоролик, посвященный 60-летнему юбилею Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.
В видеоролике показаны представители разных профессий за работой. Надо отметить, что это - реальные люди, профессионалы своего дела.
В конце ролика подчеркиваются напряженный труд и выдающиеся заслуги самого достойного представителя самой трудной профессии - Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева: "Его работа - самая трудная. Потому что судьба народа и государства - в его руках. Самый достойный представитель самой трудной профессии - Президент Ильхам Алиев".
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