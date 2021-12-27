Азербайджан еще не раз удивит мир возрождением освобожденных территорий

В период оккупации все на азербайджанских землях было уничтожено и разрушено. Не было никаких предпосылок к тому, что все это можно будет быстро восстановить, поднять из руин. В этом плане выбранная Президентом Азербайджана стратегия восстановления освобожденных территорий совершенно правильная и эффективная.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политический аналитик Тофик Аббасов.

По его мнению, строительство дорог, восстановление линий электропередач это очень важные аспекты восстановительных работ. Это правильный подход - первоначально обеспечить энергоснабжение и логистику. Например, был создан более чем 20-километровый коридор из Бардинского района в Агдамский, по которому проложены линии электропередач. Это необходимо для того, чтобы обесточенную агдамскую зону превратить в зону активного действия и восстанавливать объекты.

Знаковыми событиями, по словам аналитика, стало открытие Международного аэропорта Физули и строительство Дороги Победы, отметил аналитик. Уже началось строительство зангиланского аэропорта, в Зангиланском и Агдамском районах отстраиваются населенные пункты. Все это очень важно для коммуникации, для перемещения людей, для возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли. Люди видят, что им не придется возвращаться на неустроенные территории и начинать все с нуля.

Наш собеседник считает очень важным, что Азербайджан в вопросе восстановления освобожденных территорий открывает двери зарубежным партнерам.

"Иностранные компании не только участвуют в этих процессах, но и получают возможность получить более чем достоверную информацию о происходящем в нашем регионе, воочию видят, что оставили после себя "цивилизованные" армянские оккупанты, - одни руины, несчастье, пепелище. Места с великолепной, живописной природой были превращены агрессором в безжизненное пространство. То, что Баку проводит политику открытых дверей, привлекает к работам в Карабахском экономическом районе, в Восточном Зангезуре иностранные компании, специалистов, промышленные группы, это очень важный аспект нашей деятельности. Иностранным компаниям тут дают карт-бланш. Это очень важно и перспективно. Эти компании уже знают азербайджанский рынок и будут целенаправленно работать в нашем регионе", - сказал Аббасов.

Эти земли надо восстанавливать, не откладывая, подчеркнул он. Конечно, при этом нужно соблюдать меры безопасности, не торопиться, потому что оккупанты оставили нам обширные минные поля. Недавно Армения передала Азербайджану минные карты, но они соответствуют действительности в очень малом объеме. Потому восстановительные процессы искусственно форсировать нельзя. Нужно соблюдать меры предосторожности, создавать реальную физическую стабильность и безопасность для всех, кто занят в проектах, чтобы они работали слаженно и методично, отметил наш собеседник.

"Пока еще рано давать какие-то общие заключения относительно того, что было сделано. Но есть очень хорошее и многообещающее начало, с каждым днем все больше людей отправляются на освобожденные территории. Конечно же, пока что въезд на эти территории ограничен и требует выполнения разрешительных процедур. Но это не излишняя мера, а как раз наоборот - она направлена на спасение человеческих жизней. Вопрос въезда на освобожденные земли пока что должен регулироваться, чтобы люди не подрывались на минах, не гибли и не становились инвалидами.

Думаю, через несколько лет, где-то к 2025 году много чего уже будет сделано, будут обозначены направления "созидательного удара". Уверен, мы еще удивим мир", - резюмировал Тофик Аббасов.

Лейла Таривердиева