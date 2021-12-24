Личный состав СГБ Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем

Личный состав Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на сайт СГБ.

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