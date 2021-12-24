Вышла в свет 114-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

Азербайджан создал новые реалии в регионе Южного Кавказа, и это должен учесть каждый. Армения должна сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными, необоснованными территориальными претензиями к соседям. Международная общественность должна сыграть в этом смысле позитивную роль и призвать Армению осознать, что альтернативы миру нет. Надо положить конец попыткам прямой или косвенной поддержки реваншизма в Армении и ее вооружения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эти мысли, отраженные в вышедшей в свет 114-й книге многотомника "Ильхам Алиев. Развитие - наша цель", глава государства высказал во время выступления на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в видеоформате.

Материалы, включенные в новую книгу многотомника, охватывают период с августа по октябрь 2021 года.

В эту книгу включены тексты выступления Президента Ильхама Алиева во время Дней поэзии Вагифа в Шуше, его обращения к народу в связи с Днем памяти.

3 октября глава государства совершил поездку в Тертер и Барду, а 4 октября - в Джебраильский район. В Тертере он принял участие в открытии автомобильной дороги, ведущей в поселок Суговушан и село Талыш, а также в церемониях закладки фундамента автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан, в селе Талыш водрузил флаг Азербайджана, посетил албано-удинскую и русскую православную церкви. В книге можно ознакомиться с материалами об этих мероприятиях, а также с текстом выступления главы государства на церемонии годовщины освобождения от оккупации Суговушана, информацией об участии главы государства в церемониях открытия малых гидроэлектростанций "Суговушан-1" и "Суговушан-2" и др.

В новое издание вошли материалы об участии Президента Ильхама Алиева в церемониях закладки фундамента восстановления города Джебраил, открытия подстанции "Джебраил", закладки фундамента комплекса воинской части Государственной пограничной службы, Промышленного парка экономической зоны Аразская долина, Джебраильской районной центральной больницы, полной средней школы имени Мехди Мехдизаде, а также текст выступления главы государства на встрече с представителями районной общественности.

В новой книге читатели смогут ознакомиться с материалами о поездке главы государства в поселок Гадрут Ходжавендского района и село Туг, ознакомлении с ходом работ по строительству дорог Туг-Гадрут и Физули-Гадрут, участии в церемонии закладки фундамента новой подстанции "Гадрут", посещении села Туг вместе с представителями районной общественности Ходжавенда.

В книге также опубликованы интервью Президента Ильхама Алиева авторитетному российскому журналу "Национальная оборона", турецкому Анатолийскому агентству, испанскому информационному агентству EFE и др.

При подготовке 114-й книги, выпущенной "Азернешр", использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).