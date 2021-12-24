https://news.day.az/politics/1419657.html Госкомитет по работе с диаспорой поздравил Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО
Госкомитет по работе с диаспорой поздравил Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО
Государственный комитет по работе с диаспорой представил видеоролик, подготовленный по случаю 60-летнего юбилея Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, снискавшего большое уважение и доверие на международной арене, внесшего огромный вклад в развитие нашего государства, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.
В видеоролике нашли отражение неоценимые заслуги главы государства, занимающего достойное место среди влиятельных государственных деятелей мира, во имя Азербайджана.
Азербайджанцы мира заявили, что всегда находятся рядом с Азербайджаном и его высшим политическим руководством.
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