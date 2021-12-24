Мевлют Чавушоглу поздравил Президента Ильхама Алиева

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с днем рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации, размещенной на странице главы МИД Турции в Twitter.

"Поздравляю с днем рождения главу братского Азербайджанского государства и победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. С Днем рождения!", - говорится в публикации.