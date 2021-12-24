https://news.day.az/politics/1419769.html Мевлют Чавушоглу поздравил Президента Ильхама Алиева - ФОТО
Мевлют Чавушоглу поздравил Президента Ильхама Алиева - ФОТО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с днем рождения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации, размещенной на странице главы МИД Турции в Twitter.
"Поздравляю с днем рождения главу братского Азербайджанского государства и победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. С Днем рождения!", - говорится в публикации.
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