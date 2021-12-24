Распределение освобожденных от оккупации территорий Азербайджана между двумя экономическими районами является важным фактором.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов во время выступления на мероприятии под названием "Prezident: Zəfərə davam, zəfərə inam".

По его словам, учитывая сравнительные преимущества административных районов, входящих в эти экономические районы, традиционные сферы экономической деятельности, полезные ископаемые, климат, мы видим, что каждый регион имеет потенциал для объединения вокруг единого кластера. Это означает, что в будущем в этих экономических районах будет высокая конкурентоспособность для развития производственных процессов. Эта конкурентоспособность может быть реализована как на внутреннем, так и на внешнем рынке за счет низкой себестоимости и затрат на производство.

Гусейнов отметил, что в регионе есть 4 центра кластера.

"Это промышленный кластер в Агдаме, логистический, торговый и транзитный в Джебраиле, культурный и туристический в Шуше, горнодобывающий и туристический в Кяльбаджаре. Для реализации потенциала в каждом экономическом районе создано по одному промышленному парку. Это промышленные парки Агдам и экономическая зона Аразской долины.

В промышленных парках ведутся работы по созданию рабочих мест. Резиденты уже начали строительство заводов в Агдамском промышленном парке", - отметил он.