Обнародована повестка пленарного заседания Милли Меджлиса
Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 27 декабря 2021 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку заседания включены следующие вопросы:
1. О годовом отчете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего контроль "По обеспечении гендерного равенства".
2. Законопроект Азербайджанской Республики "О туризме" (третье чтение);
3. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджана (третье чтение);
4. Законопроект о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "О лотереях" (третье чтение);
5. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджана (третье чтение);
6. Законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс Азербайджана (третье чтение);
7. Законопроект о внесении изменения в Уголовный кодекс Азербайджана (третье чтение);
8. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение);
9. Законопроект о внесении изменения в закон "О физической культуре и спорте" (третье чтение);
10. Законопроект о внесении изменения в закон "О лицензиях и разрешениях" (третье чтение);
11. Законопроект о внесении изменения в закон "О коневодстве" (третье чтение);
12. Законопроект о внесении изменения в закон "О рекламе" (третье чтение);
13. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственных закупках" (третье чтение);
14. Законопроект о внесении изменения в закон "О телекоммуникациях" (третье чтение);
15. Законопроект о внесении изменения в закон "О борьбе с легализацией денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" (третье чтение);
16. Законопроект о внесении изменения в закон "Об информации, информатизации и защите информации" (третье чтение);
17. Законопроект о внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (третье чтение);
18. Законопроект о внесении изменения в Семейный кодекс (третье чтение);
19. Законопроект о внесении изменения в "Консульский устав Азербайджана", утвержденный законом №782 от 8 февраля 1994 года (третье чтение).
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