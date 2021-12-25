Создание бригады коммандос - важный шаг в направлении дальнейшего повышения боевой эффективности ВС Азербайджана

Создание бригады коммандос - важный шаг в направлении дальнейшего повышения боевой эффективности вооружённых сил Азербайджана. С другой стороны, принятое решение можно рассматривать как военно-силовую реакцию Баку на продолжающееся присутствие в Карабахе незаконных армянских вооружённых формирований, активно отрабатывающих сегодня тактику действий применительно к условиям партизанской войны. И это вопреки тем обязательствам, которые взял на себя премьер-министр Армении Никол Пашинян по трёхстороннему заявлению.

Об этом Day.Az сказал российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Бригада коммандос - это высокомобильные десантно-штурмовые соединения постоянной готовности, укомплектованные профессионалами-контрактниками. Они оснащены новейшей экиперовкой и вооружением, готовы к боевому применению в любое время суток на любом потенциальном театре военных действий, в том числе в условиях как горно-лесистой местности, так и урбанизированной территории", - заявил наш собеседник.

По словам военного эксперта, бригада коммандос способна вести боевые действия автономно, в изоляции, в отрыве от главных сил. Создание таких бригад позволит получить возможность для быстрого сосредоточения усилий на требуемом направлении, отработать новые более совершенные формы и способы ведения боевых действий, в том числе при проведении специальных операций.

"Армения сегодня не способна на полномасштабную военную агрессию против Азербайджана. Поскольку её армия разгромлена и находится в очень плохом состоянии. Однако Армения и незаконные армянские вооружённые формирования способны на диверсионно-террористические операции. И это фактор, который заставляет Азербайджан адаптировать структуру своих вооружённых сил, в том числе к реагированию на новые вызовы и угрозы.

В этой связи создание бригады коммандос - это адаптация ВС Азербайджана к новым вызовам. Это прогнозирование военно-политической ситуации на ближайшее будущее и создании таких ВС, которые будут гибко и эффективно реагировать на абсолютно любые вызовы и угрозы. Бригада коммандос готова действовать на любом театре военных действий, поэтому это важный элемент повышения возможностей для ответных действий и ответ на абсолютно любые угрозы. В данном случае это сигнал, который посылает Баку Еревану и незаконным армянским вооружённым формированиям относительно того, что трёхстороннее заявление надо выполнять", - подытожил Игорь Коротченко.

Абдул Керимханов