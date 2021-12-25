Армейское строительство в Азербайджане переходит на качественно новый этап развития

24 декабря Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев совершили поездку в поселок Гадрут Ходжавендского района, приняли участие в открытии здесь воинской части. В этой воинской части размещаются представители нового воинского формирования, силы коммандо.

Как напомнил в беседе с Trend военный эксперт Руслан Имангулиев, после освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанская армия будет еще больше совершенствоваться на основе опыта турецкой армии, передает Day.Az.

"Мы уже видим реальные шаги в этом направлении. Каждый солдат, служащий в воинских частях коммандо, прошел обучение в Турции. Формирование бригад, состоящих из этих военнослужащих, поспособствует еще более динамичному, оперативному реагированию армии Азербайджана на действия противника. Открытие такой воинской части в частности в поселке Гадрут является месседжем противнику и его покровителям. Местоположение этой воинской части коммандо свидетельствует о том, что Вооруженные силы Азербайджана и впредь будут совершенствоваться для обеспечения безопасности территорий страны", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что в воинской части коммандо, наряду с офицерами и прапорщиками, будут служить прошедшие спецподготовку солдаты, что является главным отличием воинской части коммандо от сил специального назначения. Личный состав проходит специальные курсы коммандо. Основной деятельностью подразделений коммандо является исполнение боевых задач на местности со сложным рельефом, что означает что подразделения предназначены исключительно для участия в операциях в труднодоступных районах, где невозможно использовать технику. Для службы в коммандо военнослужащие, наряду с освоением техники рукопашного боя, также проходят курсы по прыжкам с парашютом, по горным лыжам, снайперской подготовке и т.д. Успешно окончившие курс включаются в подразделения коммандо. Организация этих подразделений в азербайджанской армии имеет крайне важное значение для проведения операций.

Военный эксперт Адалят Вердиев сказал Trend, что новосозданные силы коммандо - это прошедшие особую подготовку подразделения, предназначенные для выполнения специальных задач. Бригада коммандо также будет действовать как подразделение, в котором будут подготавливаться кадры для службы в спецназе.

"Есть разница и в боевом назначении, составе, обязанностях военнослужащих подразделений коммандо. По важности задач можно выделить спецназ, коммандо и разведку. Количество воинских подразделений типа коммандо возрастет", - отметил Вердиев.

Эксперт добавил, что морально-психологическая и боеспособность азербайджанской армии находится на самом высоком уровне, серьезное внимание вопросам безопасности и обороны уделяется и после войны.