Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Главы МИД Азербайджана и Турции - Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

Министры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Южном Кавказе.