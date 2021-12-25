https://news.day.az/politics/1420075.html Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Главы МИД Азербайджана и Турции - Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.
Министры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Южном Кавказе.
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