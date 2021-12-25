Французский депутат назвал поездку коллег в Ханкенди провокацией

Действующая во Франции Ассоциация друзей Азербайджана выразила протест против незаконной поездки кандидата в президенты страны от партии Республиканцев Валери Перкесс вместе с французскими депутатами Брюно Ретайо и Мишелем Барнье в Карабахский регион Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в госкомитете по работе с диаспорой, в заявлении, подписанном президентом Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, вице-президентом группы дружбы Франция-Азербайджан в Национальной Ассамблее Франции Жеромом Ламбером, однозначно говорится, что этот шаг госпожи Перкесс носит провокационный характер, так как город Ханкенди признается международными структурами как часть территории Азербайджана: "Поездку на эту территорию невозможно представить без суверенных органов власти Азербайджана. Если госпожа Перкесс желает защитить мир, то должна начать с повторного изучения уроков истории. Совершая поездку в Карабах и нарушая суверенитет Азербайджана, она чинит провокацию и лишает себя права играть ту или иную роль в мирном созидании".

Отмечается, что Азербайджан, как и Франция, является светским государством: "Поэтому мы не можем понять, почему эти заявления, сделанные в период предвыборной кампании, направлены на раздувание пресловутой религиозной угрозы против восточных христиан. Христиане живут на территории Азербайджана, куда в последние годы Его святейшество Папа совершил несколько визитов, в условиях абсолютного мира и спокойствия".

Aссоциация доводит до внимания, что карабахский конфликт являлся чисто территориальным конфликтом между двумя государствами: "На протяжении тридцати лет Армения, несмотря на осуждение Совета Безопасности ООН, военным путем удерживала под оккупацией, можно сказать, 20% территории Азербайджана. После восстановления в минувшем году прекращения огня возвращение данных территорий законным путем следует расценивать как победу международного права, когда Франция в 1918 году освободила Эльзас-Лотарингию от германских оккупационных сил".

Aссоциация друзей Азербайджана считает, что "Франции и ее представителям для стремления к устойчивому миру необходимо, уважая элементарные нормы международного права, демонстрировать свою беспристрастность. Госпожа Перкесс намеренно забыла об этом в своих мелких политических расчетах, она далека от того, чтобы быть достойной позиции, предусматривающей по ее утверждению ответственность в поисках мира".