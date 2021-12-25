Автор: Акпер Гасанов

Начну с констатации очевидного факта: Президент Азербайджана Ильхам Алиев является одновременно и блестящим полководцем и гроссмейстером большой политической игры. В день своего 60-летия Президент Азербайджана получил поздравления от президентов, премьер-министров, депутатов парламента, политиков и общественных деятелей из самых разных стран мира. Но, как это не раз подчеркивал глава нашего государства, важнейшей оценкой его деятельности является та, что дается гражданами Азербайджана.

"Обычно в эти дни я принимал участие в открытии каких-либо социальных объектов или же встречался с вынужденными переселенцами и семьями шехидов. В день своего пятидесятилетия я был у вынужденных переселенцев в Карабахе - в Агджабеди. А свое шестидесятилетие я встретил здесь, в Шуше", - поделился воспоминаниями Президент Ильхам Алиев. И это было доказательство того, что все мысли, планы, действия этого политического деятеля мирового масштаба направлены на превращение Азербайджана в одно из самых развитых государств мира.

Ильхам Алиев сумел сделать явью мечту более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Они обрели возможность вернуться на родную землю. Не будет более никогда в истории Азербайджана траурных дат, связанных с годовщиной оккупации Шуши, Гадрута, Кяльбаджара, Агдама, Физули и иных наших территорий. И произошло это благодаря блестящей, выверенной стратегии и тактике Президента Ильхама Алиева.

Именно она привела к тому, что наша страна является безусловным экономическим лидером на Южном Кавказе. Именно она обеспечила огромный авторитет Азербайджана на мировой политической арене. Именно благодаря ей азербайджанская армия по праву стала одной из самых боеспособных не только в регионе, но и в мире.

Президент Азербайджана продемонстрировал всему миру, что являет собой уникальный по нынешним временам пример политика, слова которого никогда не расходятся с делом. Это, скрепя зубами, но признают даже в Армении. Там вспоминают своего премьер-министра Никола Пашиняна, который является примером популярного ныне вида политика-популиста, который готов сегодня опровергать свое вчерашнее утверждение.

"У нас нет земель для передачи Азербайджану", - заявлял он в 2016-2017 годы, противореча своим прежним заявлениям о необходимости компромиссного решения карабахского конфликта. Более того, в 2018 году, во время митингов на центральной площади Еревана, Пашинян пообещал, что сделает никем не признанную т.н. "нагорно-карабахскую республику" неотъемлемой частью Республики Армения.

После прихода к власти эта позиция Пашиняна осталась неизменной. Встав у руля страны после "карабахского клана", он ради сохранения власти и симпатий электората стал еще более радикальным по карабахскому вопросу, чем его предшественник. А одно из самых примечательных высказываний по данной теме Никол Пашинян позволил себе в Ханкенди.

"Карабах-это Армения и точка", - произнес он тогда, чем сделал неизбежной войну, которая привела к разгромному поражению Армении, к подписанию Пашиняном трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года, по своей сути являющегося актом о капитуляции. И это был логичный итог противостояния, в котором у противника не было ни малейшего шанса.

В первую очередь потому, что у руля Азербайджана стоит Ильхам Алиев, который является символом Победы азербайджанской армии, Верховным Главнокомандующим. Ему к лицу военная форма, он находится в блестящей спортивной форме и он ведет нашу страну к новым победам. Азербайджан укрепляет свои позиции в качестве регионального политического и экономического лидера, обладающего сильнейшей на Южном Кавказе армией.

Шуша, Гадрут, иные освобожденные территории оживают, готовясь принять своих сыновей и дочерей. Где встретит Ильхам Алиев свой следующий день рождения, свой следующий юбилей сказать не берусь, но точно знаю, что он будет праздновать его в ранге победителя, сумевшего реализовать поставленную перед собой новую задачу. Он всегда будет окружен глубоким окружением лидеров мировых держав, а также невероятной любовью азербайджанского народа, ради счастья которого Ильхам Алиев живет, трудится, совершает чудеса.