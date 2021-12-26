Предупреждение армянским реваншистам от Президента Ильхама Алиева

Автор: Пярвин Мирзазаде

Пока лидеры Армении продолжают внутриполитическую грызню в поисках виновника поражения во Второй Карабахской Войне, Президент Ильхам Алиев предпринимает все необходимые шаги по дальнейшему укреплению обороноспособности страны и скорейшему восстановлению освобождённых территорий.

24 декабря 2021 года Президент Ильхам Алиев посетил посёлок Гадрут Ходжавендского района и город Шушу, где принял участие в открытии воинской части новосозданной бригады коммандос, посетил восстанавливаемые объекты и сделал целый ряд важных заявлений.

То что глава Азербайджанского государства избрал дату и место для этого визита не удивительно. Как и каждый свой день рождения, которые он обычно проводил, посещая беженцев и вынужденных переселенцев, в свой 60-ый день рождения он не изменил своим правилам.

Выполнив главное свое обещание освободив большинство оккупированных территорий, Президент Ильхам Алиев навсегда золотыми буквами вписан в историю азербайджанского народа как организатор величайшей Победы, которая положила конец почти 30-летней оккупации, восстановив территориальную целостность страны.

Теперь же, когда главная национальная проблема в основном решена, враг разгромлен, конфликт затух, на повестку дня вышли новые вызовы, к решению которых незамедлительно приступил глава Азербайджанского государства.

Прежде всего, это вопросы укрепления границы и обеспечение безопасности освобождённых территорий, вопросы разминирования и строительства инфраструктуры, восстановление практически стертых с лица земли населенных пунктов, организация процесса возвращения беженцев, разблокирование региональных транспортных коридоров, вопросы интеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество.

Безусловно все эти сложные проблемы требуют скорейшего решения, значительных финансовых вложений, а также отказа армянской стороны от провокационных действий, диверсий и саботажа, налаживания мирного урегулирования межгосударственных отношений.

Ни для кого не секрет, что Вторая Карабахская война стала первой широкомасштабной войной XXI века, в ходе которой впервые были применены новые современные технологии с использованием новейших достижений военного искусства.

Прибыв в Гадрут, Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой базы только что созданной бригады коммандос, которая станет основой сил специального назначения Азербайджанской армии.

Созданные по инициативе Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева несколько таких бригад будут размещены вдоль азербайджано-армянской границы и вокруг территории, временно находящейся под контролем российских миротворцев, чтобы навсегда отбить охоту у некоторых горячих голов с армянской стороны к провокациям и диверсиям.

Выступая перед военнослужащими этой бригады Президент Ильхам Алиев отметил, что несмотря на то, что война окончена, в случае попыток армянской стороны взять реванш или затеять новые вооруженные провокации, будет дан ответ, от которого им не поздоровится.

То что Президент Ильхам Алиев вместе с членами семьи решил отметить свой юбилей вместе с военнослужащими, символично и является знаком для армянской стороны, которая продолжает тешить себя надеждой на то, чтобы собраться заново с силами для новой войны и реванша, что возмездие неизбежно.

Президент Ильхам Алиев на протяжении всего срока своего руководства страной делал и делает все необходимое для укрепления обороноспособности страны, благодаря его непосредственному участию была создана современная азербайджанская армия, которая одержала полную победу над врагом.

Создание нового рода войск азербайджанской армии есть свидетельство того, что несмотря на достигнутую победу, руководство Азербайджана и впредь намерено укреплять вооруженные силы, чтобы навсегда отбить охоту у кого-либо попытаться вновь поднять голову.

То что эти формирования будут размещены вокруг пока что остающихся под контролем российских миротворцев территорий, это показатель того, что если армянская сторона будет продолжать играть в свои игры "с огнем", стремясь сохранить остатки сепаратистов, то возможно применение новой терапии железным кулаком, которая расставит все на свои места.

Президент Ильхам Алиев в своём выступлении отметил, что военные учёные и историки уже изучают опыт Азербайджанской армии во Второй Карабахской войне, причём особый интерес вызывает операция по освобождению города Шуша, которая войдёт в анналы мировой военной истории, как опыт применения малочисленных подразделений войск специального назначения, оснащённых лёгким вооружением, против превосходящих их по численности, оснащённых тяжелым вооружением, войск противника, который позорно бежал, неся значительные потери.

Открытие военной части в Гадруте имеет и другое важное значение. Этот посёлок на территории бывшей НКАО одним из первых был захвачен армянскими незаконными банд формированиями ещё в начале 1990-ых годов, которые превратили его в опорный пункт, откуда осуществляли набеги на мирные азербайджанские города и села.

Когда этот населённый пункт был освобождён в ходе успешного наступления Азербайджанской армии, это был как снег на голову армянским генералам, которые ещё долго не верили и не признавали этот факт.

Естественно ни один визит Президента Ильхама Алиева на освобожденные территории не проходит без посещения жемчужины Карабахского региона города Шуша, которая является не только культурной столицей Азербайджана, но и символом всего Карабаха. Любовь к этому городу - сердцу Карабаха, это неотъемлемая часть национального характера всего Азербайджанского народа.

У Президента Ильхама Алиева и у Первой леди Мехрибан Алиевой отношение к Шуше особое. Вот почему они делают все, чтобы в ближайшее время полностью восстановив город создать условия для возвращения его жителей.

Причём это восстановление, которое ведется при активном участии Фонда Гейдара Алиева, не только старается вернуть первозданный вид разрушенных памятников истории и культуры, но и создать комфортные условия для проживания жителей Шуши, а также в дальнейшем превратив этот город в Международный центр туризма и культурных мероприятий.

Поэтому в программу визита Президента Ильхама Алиева в Шушу обязательно входит посещение восстанавливаемых объектов.

Вот и сейчас, находясь в Шуше, Президент Ильхам Алиев посетил мечеть Говхар Ага, которую практически восстановили в оригинальном виде с сохранением исторического облика, очистив от следов варварского "ремонта", который сотворили оккупационные власти в пропагандистских целях.

С замиранием сердца азербайджанский народ увидел как изменился внешний вид и внутренний интерьер мечети, когда Президент Ильхам Алиев и члены его семьи пришли, чтобы помолиться за души погибших шахидов, отдавших жизни за освобождение города.

Видимо то, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев, который питал особое чувство любви к этой колыбели азербайджанской музыки и культуры, передал эти чувства Ильхаму Алиеву ещё в юные годы, когда он сопровождал руководителя Азербайджана в поездках в Шушу. Не случайно Президент Ильхам Алиев отметил в своём выступлении, что его печалит лишь то, что Гейдар Алиев не дожил до этого дня, не увидел Шушу вновь свободной.

То отношение, которое испытывает каждый азербайджанец, когда видит, что азербайджанский флаг развевается над Шушой, невозможно передать словами, это чувство гордости со слезами на глазах от радости, которые испытываешь, видя, что мы вернулись.

Освобождение города Шуша, которое осуществлялось под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева, стало апофеозом всей Второй Карабахской войны и большим восклицательным знаком, который поставили доблестные азербайджанские военнослужащие, раз и навсегда указавшим оккупантам на их место.

Именно находясь на свящённом для всех азербайджанцев Джыдыр Дюзю, Президент Ильхам Алиев обратился ко всем поздравившим его, поблагодарив за искренние поздравления по случаю своего юбилея, что особенно символично, учитывая тот факт, что глава государства, как всегда отказавшись от всяческой помпезности, предпочёл отметить этот праздник в кругу семьи и на освобождённой священной Карабахской земле, что является знаком того, что Карабах - это Азербайджан навсегда!!!