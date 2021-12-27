Предновогодний визг армянских "всепропальщиков"

Автор: Акпер Гасанов

"Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!", - причитал Геша Козодоев в кинокомедии "Бриллиантовая рука". Нечто подобное разносится по всей маленькой Армении с шокирующей регулярностью. Меняются имена и фамилии, статус, пол и возраст причитающих. Отличается темпераментность, экспрессивность манеры ораторов, а также набор аргументов с их стороны. Но суть, смысл ими сказаного остается неизменным.

Даже представители действующей армянской власти особо не возражают, когда им говорят, что "песец подкрался незаметно". Они лишь пытаются утверждать, что случилось неизбежное, мол "не виноватая я, он сам пришел", или что "все уже украдено до нас". В общем, по поводу реалий Армении согласны практически все, а обещаниям света в конце тоннеля верят немногие. В этой связи нет ничего удивительного в том, что напомнить о себе решил махровый карабахский сепаратист Ашот Гулян.

Он на протяжении почти шестнадцати лет сидел в кресле "председателя Национального собрания" никем непризнанной т.н. "НКР", после чего был сменен. Но, потеряв власть, он не приобрел чувство реальности. Действуя в строгом соответствии с поговоркой, гласящей, что " можно вывести девушку из села, но не село из девушки", Ашот отчаянно пытается демонстрировать, что бывших сепаратистов и провокаторов не бывает.

Насколько далек этот политический скоморох от понимания существующих реалий было понятно давно. Но особо ярко его готовность выдавать собственные галлюцинации за свершившийся факт или реальный политический анализ была продемонстрирована в начале октября прошлого года. Ашотик тогда активно занимался развешиванием на уши граждан Армении увесистой лапши.

"Азербайджан прилагает последние усилия, чтобы попытаться решить проблему Карабаха в свою пользу, но я уверен, что ему это не удастся, поскольку рядом с "арцахом" не только Армения, но и те страны и международные структуры, которые хорошо представляют, что такое региональная и международная безопасность", - лепетал он тогда.

А еще он тогда советовал официальному Еревану "идти на рискованные шаги, одним из которых является международное признание "арцаха"". Всю эту ахинею он нес тогда, когда азербайджанская армия уже взяла под свой контроль целый ряд важнейших высот, уничтожив огромное количество единиц военной техники противника и посеяв панику и страх в его рядах.

Гуляна в рядах воевавших, ясное дело, не было. Не было его и в числе тех семерых человек, что остались в Ханкенди после взятия азербайджанской армией города Шуша. Ашотик мог брать в руки микрофон только совершив "стратегическое отступление" в Ереван. Впрочем, даже оттуда его речь звучала и звучит смешно. Как видим, Азербайджан решил проблему Карабаха раз и навсегда, под чем свою подпись в ночь на 10 ноября прошлого года поставил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Никакого "признания" так называемого "НКР" не произошло, То, что Армения стояла за спиной карабахских сепаратистов также не имело никакого значения. Цифра в 10 000 дезертировавших с поля боя армянских военнослужащих об этом прекрасно свидетельствует. Что до каких-то мифических международных структур, на которые так надеялся Ашотик, то и они предпочли посылать РА сигналы в стиле "мысленно с вами, грузите апельсины бочками".

В итоге, Гулян сейчас уже не полон оптимизма, хотя по прежнему выступает в ипостаси политического скомороха. "отому что нет ни намека на то, что сидящие "наверху" стремятся собрать воедино осколки так называемого доверия. Во всяком случае в Ереване, куда устремлены ищущие взоры тысяч "арцахцев", положение весьма катастрофично...", - сетует он.

Почти цитируя, замечу, бывшего собкора советского ЦТ во Франции Анатолия Потапова, который ввел в обиход пропаганды бессмертные фразы "на улицах Парижа весна, но не веселы лица простых парижан" и "но не все парижане радуются предстоящим праздникам". Впрочем, комичность ситуации состоит не только в практически полном цитировании Ашотиком клише советской пропаганды.Гулян был крайне недоволен Николом Пашиняном.

"То, что в течение 37 минут почти в стиле 37-го года представлял общественности действующий премьер Армении, один к одному было повторением аргументов Азербайджана в пользу защиты прав своих граждан всеми возможными и невозможными способами. Невозможно было не заметить, как в какой-то момент даже "натренированный" корреспондент "Հ1" ошарашенно смотрел на то, как премьер отвечал на его вопросы о деоккупации Гадрута и Шуши", - написал он.

О чем речь? О том, что в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян провел пресс-конференцию в прямом эфире "Фейсбук", во время которой сделал ряд интересных заявлений. В частности, он отметил, что "вопрос о правах проживающих в Карабахе азербайджанцев не оспаривался и не будет оспариваться. "Я неоднократно говорил об этом публично. И представители кругов, ранее участвовавших в переговорах, по крайней мере в этой части, подтвердили, что Нагорно-Карабахская автономная область никогда не рассматривалась в переговорном процессе как чисто армянская единица", - сказал Пашинян.

А еще он вспомнил о том, что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию о Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, где он признает суверенитет Азербайджана, нерушимость границ. Можно, конечно, указать на то, что Никол Воваевич "прозрел" лишь после победы Азербайджана в 44-дневной войне, спустя год после подписания им акта о капитуляции.

Раньше мы все слышали от него совсем иные речи, в стиле "Карабах - это Армения и точка" и прочий бред. Про резолюции Совбеза ООН, коих было четыре, равно как и про то, что Азербайджан вошел в ООН, СЕ , ПАСЕ , ГУАМ в рамках своих советских границ, то есть вместе со всеми ранее оккупированными территориями, Пашинян тогда не вспоминал. Но, как говорится, и его "вылечили".

Теперь он рассуждает гораздо более трезво. Чему и Гуляну неплохо бы научиться. Но пока Ашот предпочитает врать. Вынужден напомнить ему, что официальный Баку всегда говорил и сейчас заявляет, что готов предоставить армянам Карабаха, если они признают территориальную целостность нашей страны и получат азербайджанское гражданство, ровно такие же права, какими обладают все иные граждане нашей страны. В остальном же, все уже решено. Сколько бы не закатывал истерику Ашот Гулян и прочие армянские "всепропальщики", новый статус-кво никогда и никому не изменить.