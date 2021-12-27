https://news.day.az/politics/1420322.html Освобождение Карабаха открыло новую страницу в истории - Ибрагим Калын
Освобождение Карабаха открыло новую страницу в истории - Ибрагим Калын
Освобождение Карабаха от оккупации открыло новую страницу в истории.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын на встрече в Чикаго с турецкими гражданами, проживающими в США.
По его словам, антитурецкие настроения стали сутью армянского лобби в Соединенных Штатах.
"На Кавказе происходит совсем иной процесс. Освобождение Карабаха от оккупации, возвращение Азербайджаном своих исконных земель открыло новую страницу в истории", - сказал Калын.
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