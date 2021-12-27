Освобождение Карабаха открыло новую страницу в истории

Освобождение Карабаха от оккупации открыло новую страницу в истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын на встрече в Чикаго с турецкими гражданами, проживающими в США.

По его словам, антитурецкие настроения стали сутью армянского лобби в Соединенных Штатах.

"На Кавказе происходит совсем иной процесс. Освобождение Карабаха от оккупации, возвращение Азербайджаном своих исконных земель открыло новую страницу в истории", - сказал Калын.