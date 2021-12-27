Милли Меджлис сегодня обсудит 19 вопросов

Сегодня на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана депутаты обсудят 19 вопросов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

В повестку заседания включены следующие вопросы:

1. О годовом отчете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего контроль в сфере обеспечения гендерного равенства.

2. Законопроект "О туризме" (третье чтение);

3. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменения в закон "О лотереях" (третье чтение);

5. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс (третье чтение);

7. Законопроект о внесении изменения в Уголовный кодекс Азербайджана (третье чтение);

8. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс (третье чтение);

9. Законопроект о внесении изменения в закон "О физической культуре и спорте" (третье чтение);

10. Законопроект о внесении изменения в закон "О лицензиях и разрешениях" (третье чтение);

11. Законопроект о внесении изменения в закон "О коневодстве" (третье чтение);

12. Законопроект о внесении изменения в закон "О рекламе" (третье чтение);

13. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственных закупках" (третье чтение);

14. Законопроект о внесении изменения в закон "О телекоммуникациях" (третье чтение);

15. Законопроект о внесении изменения в закон "О борьбе с легализацией денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" (третье чтение);

16. Законопроект о внесении изменения в закон "Об информации, информатизации и защите информации" (третье чтение);

17. Законопроект о внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (третье чтение);

18. Законопроект о внесении изменения в Семейный кодекс (третье чтение);

19. Законопроект о внесении изменения в "Консульский устав Азербайджана", утвержденный законом №782 от 8 февраля 1994 года (третье чтение).