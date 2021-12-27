Иран заинтересован в скорейшем восстановлении всех ж/д коммуникаций на Южном Кавказе

Иран заинтересован в скорейшем восстановлении всех железнодорожных коммуникаций на Южном Кавказе. Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиан, передает Day.Az.

"Между Ираном и Азербайжаном развиваются отношения в разных направлениях. Особое внимание уделяется сотрудничеству в энергетическом и транзитном сферах. Подписание договора о поставке газа из Туркменистана в Азербайджан через Иран было первым шагом в энергетическом сотрудничестве. Я очень рад переходу отношений между Тегераном и Баку на новый уровень. Азербайджан и Иран еще больше укрепят свои отношения в сферах экономики, торговли, энергетики, транзита. Главы двух государств, встретившись в столице Туркменистана Ашхабаде, продемонстрировали свою волю в развитии отношений во всех сферах", - отметил он.

Абдуллахиан отметил, что наряду с этим, Иран заинтересован в эксплуатации различных маршрутов между двумя странами и строительстве мостов.

"Все это внесет большой вклад в экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество двух стран, а также региональных организаций, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Организации экономического сотрудничества", - подчеркнул Абдуллахиан.