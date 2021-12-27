Проходит пресс-конференция главы МИД Азербайджана по итогам года

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проводит пресс-конференцию по итогам года в сфере внешней политики страны, сообщает в понедельник передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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