“Никаких сирийских боевиков в Карабахе не было”

Автор: Абдул Керимханов

Прошло более года с того момента, когда Азербайджан усилиями доблестных солдат под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева добился исторической победы. Наша страна восстановила территориальную целостность, тем самым в пух и прах был разбит сложившийся годами миф о "непобедимости армянской армии". Оккупантам был нанесен серьезный удар, хребет армянскому фашизму был сломлен. Таким образом, в регионе возникла новая военно-политическая реальность.

Новые реалии в регионе, созданные после военно-политического триумфа Азербайджана пришлись по душе далеко не всем. В первую очередь, это касается псевдополитологов, для которых регулярная отработка антиазербайджанских заказов стала стабильным источником заработка.

Взять, например, российское издание REGNUM, которое регулярно предоставляет свою площадку предвзятым проармянским "экспертам", готовым за рубль продать свою душу. Одной из таких сподручниц армянских интересов была некая Яна Амелина, именующая себя "политтехнологом".

Напомним, что провокации Яны Амелиной в отношении Азербайджана начались в 2007 году. Будучи журналисткой одного из российских изданий, Амелина прибыла в тогда ещё оккупированный Карабах, освещать так называемые "выборы" в марионеточном образовании. Она не согласовала свой визит с властями Азербайджана, за что, по справедливости, была выдворена из нашей страны.

Приглашая в редакцию Амелину руководство REGNUM-а рассчитывало в очередной раз ввести в заблуждение о второй Карабахской войне свою аудиторию. Корреспондент издания пытался выбить из своей собеседницы заявления о неких "ближневосточных исламистах", которые якобы прибыли в Карабах воевать за Азербайджан.

Каково же было удивление журналиста, когда Амелина решила не потакать домыслам команды проармянского REGNUM-а и отрубила правду-матку, расстроив все планы издания:

"Сирийские боевики-исламисты не принимали участия в боевых действиях между Азербайджаном и Арменией, а заявления об их присутствии там являются пропагандой... Очевидно (причём с самого начала), что это были пропагандистские заявления, призванные хоть как-то оправдать провалы в организации обороны сепаратистов, а потом и военного краха. Никто не перебрасывал никуда никаких исламистов...", - заявила Амелина, нанеся первый удар под дых предвзятому журналисту.

Понимая, что своими высказываниями может обрушить на себя гнев всего армянского лобби, Амелина попыталась подсластить пилюлю, отметив наличие каких-то мифических "исламистов" в Азербайджане. Между прочим, до своей поездки в Карабах она побывала и в Ленкорани, в которой бок о бок с азербайджанцами проживают талыши, русские и представители других религий и конфессий. То есть, Амелина не на слуху, а на деле стала свидетельницей мультикультурализма и толерантности, которые преобладают не только на юге страны, но и на всей территории Азербайджана. Поэтому это заявление Амелиной - абсолютная ложь, не стоящая ни гроша.

Однако, следующая её фраза окончательно обескуражила корреспондента проармянского издания, который ещё долго будет приходить в себя от перенесённого шока:

"В Азербайджане более чем достаточно своих солдат и офицеров, рвавшихся на карабахский фронт. А если и не рвавшихся, то искренне считавших эту войну освободительной и героической", - таким оказался полный нокаут армянских рассуждений о 44-дневной войне.

Наглядным фактом патриотизма в Азербайджане является прошлогоднее обращение десятков тысяч молодых людей в службу в электронном порядке для прохождения добровольной воинской службы. Это продемонстрировало всему миру высокий дух патриотизма азербайджанской молодежи, ее стремление освободить оккупированные земли.

Успехи азербайджанской армии обусловлены вниманием и заботой к ВС как государства и лично Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, так и высоким патриотическим духом молодежи, служащей в армии. Как июльская провокация ВС Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, так и масштабные провокации 27 сентября вдоль всей линии фронта были решительно пресечены, и 2020 год стал знаменательным, историческим годом для Азербайджана.