https://news.day.az/politics/1420459.html Названа дата завершения работ по двустороннему соглашению между Азербайджаном и ЕС
Названа дата завершения работ по двустороннему соглашению между Азербайджаном и ЕС
Работы по двустороннему соглашению между Азербайджаном и ЕС планируется завершить в следующем году.
Об этом сказал в понедельник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года в сфере внешней политики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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