Названа дата завершения работ по двустороннему соглашению между Азербайджаном и ЕС

Работы по двустороннему соглашению между Азербайджаном и ЕС планируется завершить в следующем году.

Об этом сказал в понедельник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года в сфере внешней политики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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