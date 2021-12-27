https://news.day.az/politics/1420483.html Азербайджан будет председательствовать на форуме ОБСЕ
Азербайджан будет председательствовать на форуме ОБСЕ
Азербайджан в январе - апреле 2022 года будет председательствовать на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Об этом сказал в понедельник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года в сфере внешней политики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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