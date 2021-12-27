Азербайджан будет председательствовать на форуме ОБСЕ

Азербайджан в январе - апреле 2022 года будет председательствовать на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Об этом сказал в понедельник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года в сфере внешней политики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.