Представители Турции и Армении встретятся в Москве

Первое заседание по нормализации отношений между Турцией и Арменией пройдет в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года в сфере внешней политики Турции в Анкаре.

Он напомнил, что первая встреча в формате "3+3" уже проведена.

Министр отметил, что скоро будут возобновлены рейсы по маршруту Стамбул-Ереван.

Отметим, что в переговорах в Москве Турцию представит бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, Армению - заместитель спикера парламента Армении Рубен Рубинян.