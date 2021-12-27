https://news.day.az/politics/1420573.html Представители Турции и Армении встретятся в Москве - Чавушоглу
Представители Турции и Армении встретятся в Москве - Чавушоглу
Первое заседание по нормализации отношений между Турцией и Арменией пройдет в Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года в сфере внешней политики Турции в Анкаре.
Он напомнил, что первая встреча в формате "3+3" уже проведена.
Министр отметил, что скоро будут возобновлены рейсы по маршруту Стамбул-Ереван.
Отметим, что в переговорах в Москве Турцию представит бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, Армению - заместитель спикера парламента Армении Рубен Рубинян.
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