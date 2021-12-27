Армяне Ростова вышли против российских законов

Действующий в Ростове информационно-аналитический портал армянской общины "Антитопор" занялся открытой пропагандой нацизма. Делается это через героизацию армянских коллаборационистов, воевавших на стороне нацистской Германии в годы Второй мировой войны. И не только самого Гарегина Нжде, но и почитающей его Болгарии. В этой стране действительно существует культ благодарности нацистскому приспешнику, возникший из ничего под чутким руководством местных армян.

Известный российский журналист, эксперт по межнациональным конфликтам, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов очередное журналистское расследование посвятил героизации нацизма ростовскими армянами. В сюжете Михайлов напоминает, что именно в Ростове по требованию общественности была ликвидирована памятная доска Нжде. Как отмечает автор, "Антитопор", чьи деятели имеют российское гражданство, работает фактически против законов России, где героизация нацизма и нацистов запрещена.

"Как расценивать откровенный плевок в народную память о войне со стороны писак "Антитопора"? Ребята, вы в России, а не в Ереване. Если вам что-то не нравится и вы героизируете фашистов в ущерб имиджу армянского народа внесшего немалый вклад в совместную победу в Великой отечественной, то предлагаю вам отправиться в Армению, где подобное возведено на государственный уровень", - отмечает Евгений Михайлов.