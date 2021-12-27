Закир Гасанов созвал командование минобороны

27 декабря на Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны.

"В совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие уполномоченные офицеры. Министр обороны довел до участников совещания задачи, поставленные перед азербайджанской армией Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым в ходе визита в поселок Гадрут. Отмечалось, что азербайджанский народ и Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами высоко ценят доблестную азербайджанскую армию", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, на совещании была проанализирована текущая ситуация на государственной границе и территориях временного дислоцирования российского миротворческого контингента. Министр отдал приказ улучшить служебно-боевую деятельность, повысив бдительность в предстоящие праздничные дни.

"Положительно оценив проводимые в войсках учения, в целях дальнейшего повышения боеспособности подразделений министр дал поручения о проведении различных учений и практических занятий в соответствии с условиями реального боя в дневное и ночное время.

Была подчеркнута необходимость уделить пристальное внимание материально-техническому и инженерному обеспечению подразделений в связи с зимним периодом, в том числе улучшению условий службы и усилению медицинского обеспечения личного состава, отмечена важность своевременного обеспечения военнослужащих теплой одеждой и питанием. Министр обороны дал конкретные поручения должностным лицам по планомерному ведению воспитательной работы, дальнейшему усилению идеологической работы и морально-психологического обеспечения войск в целях их постоянной готовности к выполнению боевых задач", - говорится в сообщении.