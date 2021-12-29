Создание бригад коммандо остудит горячие головы реваншистов в Армении

Несомненно, создание бригад особого назначения это шаг в укреплении, даже - повышении уровня боеспособности армии. Кстати, в Беларуси есть аналогичные воинские части - бригады Сил специальных операций, созданные на базе воинских частей ВДВ. Это мобильные, хорошо укомплектованные, в основном офицерами, прапорщиками и военнослужащими по контракту, и обученные воинские формирования - профессиональное войско, предназначенное для ведения боевых действий как на линии фронта, так и в тылу противника, а также для ликвидации РДГ противника на своей территории.

Об этом в интервью Day.Az сказал полковник запаса, белорусский военный эксперт Леонид Спаткай.

По его словам, создание бригад коммандо весьма актуально для Азербайджана, находящегося в непростых отношениях с Арменией, несмотря на заключенные соглашения.

"Думаю, что при формировании азербайджанских ССО будет востребован опыт советских ВДВ и ССО других стран, в первую очередь Турции, которые имеют богатый опыт боевых действий. Т.е. создаваться они будут не на "голом месте". Несомненно, после того, как ССО будут боеготовы, боевой потенциал ВС Азербайджана повысится", - отметил он.

Полковник запаса считает верным продолжение процесса военного строительства в Азербайджане.

"Ибо ВС - это живой организм, и застой в его функционировании, в т.ч. остановка военного строительства - "почивание на лаврах" после разгрома противника, чревато утратой боеспособности, следствием чего будет поражение в боевых действиях, если Армения затеит их с целью реванша", - заявил Спаткай.

По мнению военного эксперта, создание ССО в Азербайджане не повлияет каким-то образом на политический расклад в Армении.

"Проигравшая сторона всегда мечтает о реванше. Не хотелось бы проводить исторические параллели, но вспомним, как повлиял Версальский мир на Германию. Но то, что наличие ССО в составе ВС остудит некоторые горячие, но думающие головы соседей, это факт. Желаю народам Азербайджана и Армении никогда не смотреть друг на друга через прицел орудий. Мира и благополучия!", - заключил Леонид Спаткай.

Абдул Керимханов