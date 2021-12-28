Объявлена повестка следующего заседания Милли Меджлиса
Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса (парламент), которое пройдет 30 декабря, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
В нее включены следующие вопросы:
1. Проект решения Милли Меджлиса о внесении изменения в состав Вещательного совета "Общественной телерадиовещательной компании".
2. Законопроект об утверждении соглашения между Азербайджаном и организациями Группы Всемирного банка по созданию и деятельности офисов в Азербайджанской Республике.
3. Законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и правительством Саудовской Аравии о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенного дела.
4. Законопроект об утверждении "Протокола о внесении изменения в соглашение от 17 января 1997 года о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи".
5. Законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и правительством Катара об освобождении от визового требования лиц, имеющих общегражданские паспорта.
6. Законопроект "О медиа" (третье чтение).
7. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс.
8. Законопроект о внесении изменения в Жилищный кодекс.
9. Проект решения Милли Меджлиса об утверждении обращения Милли Меджлиса в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира.
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