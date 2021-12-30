Пашинян после Брюсселя стал другим и явно хочет примирения с Азербайджаном

Как гласит известная русская поговорка, после войны много дураков по дорогам ходит. А потому российским миротворцам надо своим делом заниматься, а не храмы строить и визиты интуристов сопровождать.

Об этом сказала в беседе с Day.Az известный российский политолог, доктор политических наук, Государственный советник Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Я в Армении три года не была. И, как мне сегодня сказали коллеги-журналисты из числа "армян московского разлива": "И не летай туда. А то еще не ту вакцину вколют"... Потому могу судить о внутриполитической ситуации в этой стране только со стороны.

Но если серьезно, то внутриполитическое поле Армении напоминает сейчас территорию, по которой бродит побежденная армия. Кто в лес, кто по дрова. Очевидно одно - Пашинян резко поменял не только риторику, но за риторикой пошли и какие-то шаги. Он явно хочет примирения. Даже под ударами камней, которые летят в его сторону со стороны реваншистских сил, и одергиваний из потешного полка в виде "кабинета министров Карабаха". Что послужило тому причиной, могу только гадать - болит ли у Пашиняна душа за судьбу Отечества или пришло осознание, что все претензии к соседу были неправомерны и принесли много горя людям. Или в такую позицию (правильную, кстати) его поставили заинтересованные внешние силы, пообещав гарантии личной неприкосновенности и защиты. Или, я гоню от себя эти мысли, Пашинян решил поиграть в довольно распространенную на внешнеполитической шахматной доске игру: "А не продать ли мне страну?" Одним словом, о мотивах можно только догадываться. Но Пашинян явно после Брюсселя стал другим.

Реваншистское лобби никуда не делось. И договариваться оно с Пашиняном не собирается. В этом реваншистском окружении и с клеймом Иуды Пашиняну придется теперь существовать. Но для профессионального политика это дело привычное. Реваншистское лобби в лице Роберта Кочаряна было вынуждено признать, что Армения продолжает проигрывать в пропагандистской войне. И это при наличии фактически армянских медиа в России.

Правда, в последнее время многие из них сбавили тон в отношении Баку. И это отрадно. Даже традиционно "проармянский" "Регнум" дал несколько интервью с известным в Баку молодым российским экспертом Антоном Бредихиным, в которых дается позитивная оценка усилий Азербайджана по восстановлению мира в регионе и звучит критика в адрес Армении.

Роберт Кочарян также высказал неудовольствие, что Армения за этот год "не смогла мобилизовать международное сообщество для обеспечения возвращения пленных". Но особое возмущение карабахского лобби вызвали высказывания Пашиняна по статусу Карабаха. Кочарян считает, что если премьер заявляет, что с 2016 года Карабах потерял теоретическую возможность статуса вне состава Азербайджана, это значит, что Армения умыла руки и Пашинян ставит под сомнение "декларацию Карабаха". "Они либо не понимают, что делают, либо делают спланированно", - заявляет Кочарян, считающий демаркацию границ "дипломатическим извращением".

В унисон с Кочаряном поют защитник прав человека в Армении Арман Татоян и его карабахский коллега Гегам Степанян, мол оценки, озвученные премьер-министром Армении, противоречат "естественным правам армян Карабаха на безопасность" и "ставят естественное право на национальное самоопределение под угрозу". Далее следует демагогия о правах человека и так далее.

И, наконец, представители "карабахских властей" фактически отказали Армении в праве влиять на процессы, связанные с этой территорией. Сепаратисты уже выступили с соответствующим ответом, осудив заявления, "ставящие под сомнение принадлежность Карабаха армянству".

И так далее, и тому подобное.

Шума много, но я думаю, что Пашиняну удастся отбиться от наездов реваншистских кругов и завершить то, что он обещал участникам переговорного процесса. Прежде всего, в лице президентов Азербайджана и России.

Напомню, что 26 ноября в Сочи стороны договорились активизировать процесс открытия коммуникаций и обсудили создание комиссии по вопросам демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. 14 декабря в Брюсселе состоялась очередная встреча Пашиняна и Президента Ильхама Алиева при посредничестве ЕС, на которой также обсуждались вопросы границ и открытия региональных коммуникаций.

Позиция остатков сепаратистов понятна, считает российский политолог. Они лишаются личной кормушки. А вслед за развитием урегулирования между Арменией и Азербайджаном, неминуемо встанут вопросы и о том, а был ли "геноцид армян", и т.п. На днях пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын на встрече с турецкими гражданами, проживающими в Чикаго, заявил, что армяно-турецкие отношения близки к нормализации. "Конфликт между Арменией и Турцией или армяно-турецкий конфликт на Кавказе близится к завершению", - цитирует Калына агентство Анадолу. А Ереван и Анкара предпринимают взаимные шаги для нормализации отношений. При этом наибольшую пользу от нормализации получит Армения. По мнению пресс-секретаря Эрдогана, нормализация отношений с Турцией внесет в Армению большой вклад как в политическом, так и в экономическом плане.

Я думаю, что в армянском обществе осознание того, что Пашинян, фактически, является спасителем Армении, придет со временем. Иного пути избежать гибели или изоляции у страны нет.

Если говорить о визитах непрошенных гостей на подконтрольные миротворцам территории, то я полностью согласна с мнением посла Азербайджана во Франции Рахмана Мустафаева, который прокомментировал визит кандидата в президенты Франции, главы парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс в Карабах. Этот визит является беспрецедентной и откровенно враждебной акцией против Азербайджана, его суверенитета и территориальной целостности.

Что я еще могу сказать? Во-первых, вспомнить известную русскую поговорку, что после войны много дураков по дорогам ходит. Во-вторых, миротворцам надо своим делом заниматься, а не храмы строить и визиты интуристов сопровождать. А, в третьих, бесполезной возней французы занимаются. Процесс идет, и возврата не будет. Те, кто встроятся в этот процесс, поступят умно и ответственно по отношению к своей стране и своему народу.

Лейла Таривердиева