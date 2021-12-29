США окончательно прибирают к рукам Армению

Автор: Мехти Ахмедзаде

Пока Россия постоянно и открыто повторяет, что Армения является ее давним союзником и другом, Ереван продолжает постепенно уходить на Запад. А конкретно, в сторону США, подставляя под удар армяно-российские отношения на фоне растущей с каждым днем русофобией, которая никак не прекратится в стране.

Как передает Day.Az на российские СМИ, стало известно о том, что еще одним ударом ножом в спину России оказался очередной грант, поступивший от Госдепа США. Америкацы намерены профинансировать "развитие демократии" в Армении.

"Эта программа нацелена на поддержку инициатив, направленных на развитие демократии, поощрение соблюдения прав человека и содействие гражданскому воспитанию в Армении", - говорится в тексте документа.

Соответствующие заявки на участие в конкурсе могут подать "армянские НКО, в том числе аналитические центры, организации гражданского общества, негосударственные организации и СМИ".

Как указывается в описании гранта, особое внимание будет уделено инициативам по поддержке независимых СМИ, "вовлечению молодёжи в развитие гражданского участия, политических обсуждений и социальной ответственности в Армении", а также по "укреплению свободы в интернете".

При этом в посольстве США подчёркивают, что образовательные заявки будут рассматриваться только в том случае, если "такое образование позволит достичь конкретных измеримых результатов".

Непонятно, о какой "демократии" идет речь, в то время как в Армении постоянно нарушаются права человека. В частности, это расправы, преследования по фиктивным делам, давление на противников действующей власти.

Очевидно, что выделение этого гранта является очередной попыткой США оторвать Армению от РФ. И эта попытка находит положительные отзывы среди армян.

Неблагодарный Ереван до сих пор не понимает простой истины: Армения обязана Москве буквально всем - вплоть до самого своего существования на карте мира. Уже не говорим о куске хлеба, который у граждан страны тоже имеется за счет России. И это пустая демагогия - считать, что Москва, все отняла у Армении, не вмешиваясь в военные действия во время 44-дневной войны. Чуть оставили армян независимыми, как они сразу развязали русофобию и начали глядеть в руки Запада.

На самом деле все просто - Армении угрожает не Россия и не какая-то другая внешняя сила, а уродливая идеология, не дающая армянскому народу зажить нормальной жизнью. В армянской повестке есть гораздо более важные вопросы, способные спасти эту страну. Например, нормализация отношений с соседями после того, как в регионе установилась новая реальность, в частности, подписание мирного договора с Азербайджаном, формат "3+3", а также открытие Зангезурского коридора. Все эти шаги решат большинство проблем армян, которые живут в нищете уже долгое время по своей же вине. Запад Армению лишь поглотит и продаст с потрохами при первой удобной возможности.