Началась новая глава в отношениях между Баку и Тегераном

Началась новая глава в отношениях между Азербайджаном и Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tehran Times, об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

"Мы смогли преодолеть напряженность благодаря мудрости лидеров двух стран и дипломатов, и началась новая глава в отношениях между двумя дружественными странами, братьями, соседями и мусульманами", - заявил посол Ирана.

Сейед Аббас Мусави подчеркнул, что поворотным моментом в этом отношении стала встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Ирана Ибрагимом Раиси в Ашхабаде.

Он также напомнил, что на прошлой неделе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетил Баку:

"22 декабря 2021 года, состоялся визит Хосейна Амира Абдоллахиана в Баку, в ходе которого он провел встречу с президентом Азербайджанской Республики, главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, и, конечно, со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой", - сказал посол Ирана.

Он выразил надежду, что новый региональный формат 3+3 сможет решить проблемы региона. "Иран, Турция, Россия, как три крупнейшие страны региона, наряду с тремя странами Южного Кавказа должны продолжить работу в этом формате и превратить его "в стабильный механизм регионального порядка", - считает Сейед Аббас Мусави.