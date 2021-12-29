https://news.day.az/politics/1421356.html Азербайджан оказал помощь почти 80 странам мира - МИД
Азербайджан оказал помощь почти 80 странам мира - МИД
Азербайджан до сегодняшнего дня оказал помощь почти 80 странам мира и трем международным организациям.
Об этом говорится в информационном бюллетене МИД Азербайджана по итогам 2021 года, сообщает в среду Day.Az.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре