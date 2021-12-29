Азербайджан оказал помощь почти 80 странам мира

Азербайджан до сегодняшнего дня оказал помощь почти 80 странам мира и трем международным организациям.

Об этом говорится в информационном бюллетене МИД Азербайджана по итогам 2021 года, сообщает в среду Day.Az.

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