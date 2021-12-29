Баку и Анкара обсудили двустороннее сотрудничество

29 декабря 2021 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Турецкой Республики в нашей стране Джахита Багчы.

Как сообщили Day.Az в МИД, стороны обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества и партнерских отношений, которые развиваются на самом высоком уровне.

Было отмечено, что 2021 год был очень насыщенным и дипломатичным годом для обоих государств как с точки зрения развития двусторонних отношений, так и на региональном и глобальном уровнях, подчеркнуто, что в предстоящем году будут мобилизованы усилия для дальнейшего развития этих отношений.

Стороны обменялись наилучшими пожеланиями на предстоящий 2022 год.