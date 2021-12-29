https://news.day.az/politics/1421513.html Баку и Анкара обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО
Баку и Анкара обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО
29 декабря 2021 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Турецкой Республики в нашей стране Джахита Багчы.
Как сообщили Day.Az в МИД, стороны обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества и партнерских отношений, которые развиваются на самом высоком уровне.
Было отмечено, что 2021 год был очень насыщенным и дипломатичным годом для обоих государств как с точки зрения развития двусторонних отношений, так и на региональном и глобальном уровнях, подчеркнуто, что в предстоящем году будут мобилизованы усилия для дальнейшего развития этих отношений.
Стороны обменялись наилучшими пожеланиями на предстоящий 2022 год.
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