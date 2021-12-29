Назван приоритет внешней политики Азербайджана

Сохранение и развитие добрососедских отношений на основе взаимных интересов является приоритетом внешней политики Азербайджана. В течение года продолжались связи на высшем уровне с такими странами, как Турция, Россия, Иран, Грузия, Казахстан и Туркменистан, во многих случаях осуществлялись конкретные проекты.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам 2021 года, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (15-16 июня и 26 октября 2021 года), посещение освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, подписание Шушинской декларации стали значимыми событиями.

"Также были организованы встречи премьер-министров, председателей парламентов, министров иностранных дел, министров обороны и других правительственных чиновников двух стран, осуществлено сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес. В 2021 году наше сотрудничество с Россией также было достаточно плодотворным. При посредничестве Президента России состоялись трехсторонние встречи с участием Президента Азербайджана и премьер-министра Армении 11 января 2021 года в Москве и 26 ноября 2021 года в Сочи. В течение года Азербайджан посетили заместитель премьер-министра и министр иностранных дел России. Состоялись заседания Совместной азербайджано-российской комиссии по демаркации и 19-е заседание Межправительственной Государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что были предприняты усилия для поддержки добрососедских отношений с Ираном.

"Встреча глав Азербайджана и Ирана в рамках 15-го Саммита Организации экономического сотрудничества, которая состоялась 27-28 ноября в Ашхабаде, внесла вклад в развитие двусторонних отношений. В рамках встречи было подписано "Соглашение, определяющее условия транзита природного газа через территорию Исламской Республики Иран". Были организованы встречи министров иностранных дел двух стран. 22 декабря министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Адбуллахиан совершил первый официальный визит в Азербайджан. Сотрудничество с Грузией развивалось достаточно широко и на стабильной основе. Состоялись визиты официальных лиц обеих стран, в том числе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан и министров обороны и культуры Азербайджана в Грузию. 29 сентября в Баку состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии с участием премьер-министра Грузии. Отношения с Казахстаном продолжались на основе взаимного уважения и дружбы. 21 июня заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди посетил Азербайджан. Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов принял участие в 17-м заседании Совместной межправительственной комиссии, которое состоялось 9 сентября в Баку. В 2021 году наши отношения с Туркменистаном также продолжались на основе взаимного уважения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Туркменистан и в рамках визита 21 января 2021 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

"Встреча глав двух стран в Ашхабаде в рамках 15-го Саммита Организации экономического сотрудничества внесла вклад в развитие двусторонних отношений. В 2021 году было продолжено трехстороннее сотрудничество. 13 января 2021 года в Исламабаде состоялась 2-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана, а 23 февраля 2021 года в Анкаре - 5-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана", - говорится в сообщении МИД.