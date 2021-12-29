https://news.day.az/politics/1421568.html Материально-техническое обеспечение азербайджанской армии всегда в центре внимания - минобороны
Материально-техническое обеспечение азербайджанской армии всегда в центре внимания - минобороны
Вопросы материально-технического обеспечения азербайджанской армии всегда находятся в центре внимания.
Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции замначальника пресс-службы минобороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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