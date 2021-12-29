https://news.day.az/politics/1421570.html Азербайджанская армия полностью оснащена боеприпасами - Анар Эйвазов
Азербайджанская армия полностью оснащена боеприпасами - Анар Эйвазов
Взамен использованных ракет и боеприпасов в Отечественной войне приобретено новое вооружение, которое передано войскам. В настоящее время все соединения и части азербайджанской армии полностью оснащены боеприпасами.
Об этом сказал в среду на пресс-конференции заместитель начальника пресс-службы минобороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в воинских частях министерства обороны в эксплуатацию введено около 400 новых объектов военной инфраструктуры различного назначения.
"Строительство ряда объектов продолжается", - добавил Эйвазов.
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