https://news.day.az/politics/1421576.html В Карабахе от мин очищены более 13 тысяч гектаров территории
В Карабахе от мин очищены более 13 тысяч гектаров территории
В 2021 году территория площадью более 13 тысяч гектаров очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов. В освобожденных районах Азербайджана продолжаются работы по ускорению разминирования и усилению мер безопасности.
Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции замначальника пресс-службы минобороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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