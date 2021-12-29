В Карабахе от мин очищены более 13 тысяч гектаров территории

В 2021 году территория площадью более 13 тысяч гектаров очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов. В освобожденных районах Азербайджана продолжаются работы по ускорению разминирования и усилению мер безопасности.

Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции замначальника пресс-службы минобороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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