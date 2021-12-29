Азербайджан передал Армении 5 военнослужащих

Руководствуясь принципами гуманизма, 29 декабря Азербайджан передал Армении 5 армянских военнослужащих при посредничестве Венгрии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, эти лица являются армянскими военнослужащими, которые были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, которая была совершена вооруженными силами Армении в Кяльбаджарском направлении государственной границы.

Указанные 5 лиц являются гражданами Армении, военнослужащими сверхсрочной действительной военной службы - Абрамян Саркис Артури (01.11.1995), Хачатрян Арман Вачагани (18.06.1991), Агаджанян Ваге Сасуни (08.01.1988), Хачатарян Сурен Леваи (16.04.1992) и Аветян Арам Артеми (04.10.1997).

Сообщается, что 26 ноября, 4 и 19 декабря 2021 года Азербайджан передал Армении 21 военнослужащего армянского происхождения.