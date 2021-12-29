Законопроект "О медиа" рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

Законопроект "О медиа" рекомендован на пленарное заседание парламента Азербайджана для обсуждения в последнем, третьем, чтении, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня в формате видеоконференции было проведено совместное заседание парламентских комитетов по правам человека и правовой политике и государственному строительству. После обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.