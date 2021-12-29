Джейхун Байрамов на переговорах с послом Кувейта - ФОТО
29 декабря 2021 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Государства Кувейт в Азербайджане Сауда Абдулазиза Мухаммеда аль-Шамлана аль-Руми по случаю завершения его дипломатической миссии.
Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы министерства иностранных дел, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития отношений между двумя странами.
Было отмечено, что двусторонние связи продолжают успешно развиваться, имеются широкие возможности для еще большего развития сотрудничества в сферах экономики, торговли и туризма.
Посол Сауд Абдулазиз Мухаммед аль-Шамлан аль-Руми выразил признательность за поддержку, оказанную ему в период дипломатической деятельности.
Министр Дж.Байрамов высоко оценил усилия посла по развитию двусторонних отношений, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
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