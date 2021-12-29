Джейхун Байрамов на переговорах с послом Кувейта

29 декабря 2021 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Государства Кувейт в Азербайджане Сауда Абдулазиза Мухаммеда аль-Шамлана аль-Руми по случаю завершения его дипломатической миссии.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы министерства иностранных дел, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития отношений между двумя странами.

Было отмечено, что двусторонние связи продолжают успешно развиваться, имеются широкие возможности для еще большего развития сотрудничества в сферах экономики, торговли и туризма.

Посол Сауд Абдулазиз Мухаммед аль-Шамлан аль-Руми выразил признательность за поддержку, оказанную ему в период дипломатической деятельности.

Министр Дж.Байрамов высоко оценил усилия посла по развитию двусторонних отношений, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.