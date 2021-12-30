Почему так несчастны в Армении и так счастливы в Азербайджане?

Автор: Акпер Гасанов

Нет ничего удивительного в том, что Армения вошла в десятку стран с самым низким индексом счастья. Как известно, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International и исследовательским холдингом "Ромир". Напомню, что индекс счастья - это разница между довольными и недовольными жизнью.

Так вот по этому показателю Армения (+ 20 п.п.) заняла седьмое место, опередив с конца Ирак (17), Гонконг (11), Афганистан (9) и Гану (2). Так, в ходе опроса 42% жителей Армении заявили, что они "ни довольны, ни недовольны" своей жизнью, недовольны - 14%, очень недовольны - 5%. И дело тут не только в уже озвученных цифрах, а в тенденции.

Она более, чем красноречиво свидетельствует о том, что жизнь в РА год от года становится все хуже. Уже признано, что за истекший год существенно вырос внешний долг РА, а также его соотношение к ВВП. Уже признано и то, что увеличилась безработица - по этому показателю РА занимает первое место в СНГ. На этом фоне объясним и рост числа навсегда покидающих Армению граждан этой страны, что увеличивает ее демографические проблемы, которых будет все больше и больше.

Вот и депутат парламента от фракции "Армения" Тадевос Аветисян опубликовал статью под названием "Продолжающиеся лживые обещания, угасающая надежда на хорошую жизнь". В ней утверждается, что в 2021 году граждане Армении живут хуже, чем в 2020 году, когда из-за COVID-19 были введены повсеместные и неоправданные экономические ограничения, плюс экономические последствия 44-дневной войны.

Причем, по сравнению в 2019 годом, в 2020 году уровень бедности вырос около 0,6%, эти факторы усилились в 2021 году и сохранятся в 2022 году. Кроме того, согласно бюджету на 2022 год, граждане Армении в будущем году будут жить хуже, чем в этом году. Такой вот вывод, во многом объясняющий причины пессимизма, царящего в РА.

"Кстати, многочисленные предложения оппозиционных депутатов, которые были направлены на смягчение антисоциального характера проекта государственного бюджета, так и не были приняты. Вместо этого действующие власти в очередной раз предпочли дать приятные для слуха, но лживые обещания, которые разоблачаются каждый день", - отмечается в статье Тадевоса Аветисяна.

Да, он оппозиционер и критика действий власти с его стороны объяснима. Но все дело в том, что есть реальные экономические показатели Армении, которые измеряются цифрами, а не степенью оппозиционности или лояльности к власти. И они кричат о том, что процесс падения РА в бездну, из которой практически невозможно будет выбраться, принял необратимый характер.

В том числе и потому, что победа Азербайджана в 44-дневной войне положила конец наглой, беспощадной эксплуатации природных богатств ранее оккупированных территорий нашей страны. Тут достаточно вспомнить, что углеводородный потенциал освобожденных территорий оценивается в 200 млн тонн нефти и 250 млрд кубометров газа. Такие цифры озвучила еще год назад Национальная академия наук Азербайджана.

Тут имеет смысл подсчитать. Нынешняя цена нефти на мировых рынках превышает отметку в 75 долларов за баррель. Возьмем иную цифру, в 60 долларов за баррель. Напомню, что в одной тонне примерно 7 баррелей. Получается, что только нефтяной потенциал освобожденных территорий оценивается, при цене в 60 долларов за баррель, в 84 миллиарда долларов! Если же добавить сюда и газовый потенциал освобожденных территорий, да еще при нынешних заоблачных ценах на "голубое топливо", то цифра получается просто фантастическая.

Как видим, есть от чего хвататься за голову в Армении. И есть, соответственно, чему радоваться в Азербайджане. Наша страна не только восстановила историческую справедливость, добилась торжества международного права, но и извлечет колоссальные экономические выгоды из освобождения своих земель. Поэтому вполне логично, что РА вошла в десятку стран с самым низким индексом счастья, тогда как Азербайджан вошел в пятерку мировых лидеров по этому показателю.