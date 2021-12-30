https://news.day.az/politics/1421643.html США приветствуют возвращение Азербайджаном Армении пятерых армянских военнослужащих
США приветствуют возвращение Азербайджаном Армении пятерых армянских военнослужащих
США приветствуют возвращение Азербайджаном Армении пятерых армянских военнослужащих.
Об этом говорится в публикации Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США на официальной странице в Твиттер, сообщает Day.Az.
"Мы приветствуем возвращение Азербайджаном 29 декабря пятерых армянских военнослужащих, задержанных 16 ноября 2021 года.
Мы призываем к полному и скорейшему освобождению всех оставшихся задержанных, обмену останками и учету пропавших без вести. Мы подчеркиваем важность гуманного обращения с задержанными в соответствии с международными обязательствами," - отмечается в публикации.
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