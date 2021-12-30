США приветствуют возвращение Азербайджаном Армении пятерых армянских военнослужащих.

Об этом говорится в публикации Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США на официальной странице в Твиттер, сообщает Day.Az.

"Мы приветствуем возвращение Азербайджаном 29 декабря пятерых армянских военнослужащих, задержанных 16 ноября 2021 года.

Мы призываем к полному и скорейшему освобождению всех оставшихся задержанных, обмену останками и учету пропавших без вести. Мы подчеркиваем важность гуманного обращения с задержанными в соответствии с международными обязательствами," - отмечается в публикации.