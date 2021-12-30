Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили разблокировку связей на Южном Кавказе

29 декабря состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Кабинета министров, главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в различных областях, а также интеграционное взаимодействие на пространстве Содружества Независимых Государств. Особое внимание было уделено противодействию коронавирусной инфекции и массовой иммунизации населения, передает Day.Az.

Али Асадов и Михаил Мишустин отметили важное значение деятельности трёхсторонней Рабочей группы с участием заместителей глав правительств России, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.