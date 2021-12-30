Мария Захарова о встрече общественников Азербайджана и Армении

Встреча общественников Азербайджана и Армении достигла своей цели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Мы полагаем, что встреча общественников двух стран достигла своей цели, а именно установила доброжелательное общение между представителями научных, творческих элит двух стран-соседей путем создания благоприятного фона для последовательной нормализации отношений между Баку и Ереваном. Участники были едины в том, что видят роль интеллигенции в снижении градуса недоверия между азербайджанским и армянским народами", - сказала она.

Захарова отметила, что Россия поддерживала, поддерживает и будет поддерживать подобные начинания.

"Мы полагаем чрезвычайно актуальной подобную объединительную повестку, которая содействует выходу на предметную договоренность и формирует атмосферу для движения вперед. Поэтому мы в перспективе рассчитываем проводить такие контакты на регулярной основе, в том числе в Азербайджане и Армении", - заключила глава пресс-службы МИД России.

Напомним, что 23 и 24 декабря в Москве состоялась первая после завершения военного конфликта между Азербайджаном и Арменией в ноябре 2020 года встреча представителей азербайджанской и армянской общественности при участии специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.