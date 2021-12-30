В Милли Меджлисе приняли обращение к азербайджанцам мира

Милли Меджлис (парламент) принял обращение к азербайджанцам мира в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В обращении говорится, что азербайджанство является основной идеей солидарности азербайджанцев мира.

В нем подчеркивается, что азербайджанцы всего мира демонстрируют сегодня прочное единство.

"Проведение съездов азербайджанцев мира в Баку придало импульс формированию нашего народа в качестве организованной силы. Сбылась мечта азербайджанцев мира увидеть Карабах освобожденным от оккупации", - говорится в обращении.