https://news.day.az/politics/1421858.html В Милли Меджлисе приняли обращение к азербайджанцам мира
В Милли Меджлисе приняли обращение к азербайджанцам мира
Милли Меджлис (парламент) принял обращение к азербайджанцам мира в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
В обращении говорится, что азербайджанство является основной идеей солидарности азербайджанцев мира.
В нем подчеркивается, что азербайджанцы всего мира демонстрируют сегодня прочное единство.
"Проведение съездов азербайджанцев мира в Баку придало импульс формированию нашего народа в качестве организованной силы. Сбылась мечта азербайджанцев мира увидеть Карабах освобожденным от оккупации", - говорится в обращении.
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