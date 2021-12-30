В парламенте Азербайджана подвели итоги года

Состоялось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает в четверu Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что во время осенней сессии было проведено 16 пленарных заседаний, принят 91 закон, внесены поправки в 74 закона. В целом, в 2021 году было проведено 38 пленарных заседаний.

Спикер парламента отметила, что по линии Милли Меджлиса в 14 зарубежных странах были проведены дни памяти шехидов.

Также Гафарова заявила, что во время осенней сессии парламент принял много новых и важных законов, в некоторые законы были внесены дополнения и поправки.

"Милли Меджлис в полном объеме выполнил полномочия, предусмотренные законодательством", - сказала Сахиба Гафарова.