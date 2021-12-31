Армянские бандформирования в Карабахе должны быть немедленно разоружены

До тех пор, пока незаконные вооруженные формирования армян в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не будут разоружены, провокации будут продолжаться.

Об этом сказал Day.Az кандидат филологических наук, российский политолог Анар Гасанов, комментируя очередную провокацию армянской стороны, в результате которой на территории Агдамского района был ранен сотрудник компании Bakcell.

"За последним инцидентом не стоят власти Армении, не говоря о уже псевдовластях сепаратистов в Ханкенди. Открыть огонь из автоматов по гражданину Азербайджана в Агдаме - это, на мой взгляд, решение, принятое на уровне командиров среднего звена или даже, возможно, младшего командного состава. Следует отметить, что часть личного состава незаконных вооруженных формирований в зоне ответственности российского миротворческого контингента - это карабахские армяне и, возможно, кто-то из них хотел отомстить за диверсанта из Ходжавендского района, ликвидированного недавно Вооруженными силами АР", - сказал наш собеседник.

По мнению российского политолога, чтобы искоренить провокации в Карабахе, на повестке дня вопросом номер один должно быть разоружение незаконных вооруженных формирований в зоне ответственности российских миротворцев.

"Увы, пока эта тема не фиксируется в переговорном процессе. Хотелось бы услышать четкую позицию Москвы, а если конкретно - сроки касательно этого вопроса, указанного в трехстороннем Заявлении от 9 ноября прошлого года под пунктом 4. А в Баку должны этот вопрос поднимать на самом высоком уровне", - отметил Анар Гасанов.

Эксперт отметил, что для роспуска бандформирований в Карабахе российские миротворцы совместо со спецсилами Азербайджана могли бы применить законодательные и силовые меры.

"Почему бы не применять силовые и законодательные меры для роспуска бандформирований в Карабахе совместно со специальными силами Азербайджана?! В 90-х эту функцию успешно выполнял ОМОН Азербайджана совместно с внутренними войсками СССР. Тогда было разоружено большое количество местных экстремистов и эмиссаров из Армении, армянской диаспоры стран Запада на территории Карабаха. Я считаю, что давно пора выполнить четвертый пункт трехстороннего Заявления от 9 ноября, если мы не хотим услышать об очередных жертвах с обеих сторон", - подытожил наш собеседник.

Талех Агавердиев