Резко возросло число армян, желающих покинуть Карабах

Заметки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные в ходе пресс-конференции, состоявшейся 24 декабря, вызвали серьезную обеспокоенность и отчаяние у проживающих в Карабахе армян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что после высказываний Никола Пашиняна живущие в Карабахе армяне обеспокоились отказом Армении от них и считают, что Пашинян готовит почву для того, чтобы отказаться от переговоров по Карабаху.

"Из Карабаха нам сообщили, что после пресс-конференции Никола Пашиняна резко возросло число желающих эмигрировать, и даже те, кто говорил, что никогда не покинут Карабах, теперь думают об отъезде. Они хотят вывезти свои семьи из Карабаха, даже если сами останутся там. Говорят, что Пашинян решил сдать Карабах раз и навсегда, и в таком случае неизвестно, как сложится судьба оставшихся в Карабахе армян. Мы хотя бы вывезем наших детей, чтобы они были спасены", - пишут СМИ.

Как отмечают СМИ, пресс-конференция и заявления Пашиняна также повлияли на отношения между сепаратистами в Карабахе.