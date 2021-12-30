Согласно новому отчету, опубликованному в среду, исламофобия в Европе "усилилась, если не достигла критической точки".

Отчет на 886 страницах под названием "Отчет о европейской исламофобии 2020" был подготовлен совместно Энесом Байракли, профессором международных отношений турецко-немецкого университета в Стамбуле, и Фаридом Хафезом, политологом из Джорджтаунского университета "Инициатива моста".

"Оглядываясь назад на последние шесть лет, многие наблюдатели единодушно согласятся, что состояние исламофобии в Европе не только не улучшилось, но и ухудшилось, если не достигло критической точки", - написали они в годовом отчете, публикуемом с 2015 года.

Редакторы заявили, что это одна из причин, по которой они выбрали изображение политика для обложки выпуска этого года, на котором изображен президент Франции Эммануэль Макрон - политик, который, по их словам, "широко рассматривается как представитель центристского и основного политического направления".

"Сам этот факт служит еще одним свидетельством того, что центр стал более радикальным по отношению к исламофобии. Французские и австрийские мусульмане оказались в руках жестокого государственного насилия, которое было узаконено во имя законов о борьбе с терроризмом", - заявили они.

По их словам, закрытие французского наблюдательного органа Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF, Коллектив против исламофобии во Франции) является примером того, "насколько далеко зашла государственная исламофобия".

Между тем, в ознаменование презентации доклада была проведена онлайн-дискуссия под названием "Исламофобия и нападение на гражданские свободы в Европе".

Дискуссию модерировал Байракли, на ней присутствовали Хафез, а также Амани Хассани из британского университета Кил и Амина Смитс из Стамбульского университета 29 мая.

Байракли повторил сообщение, сказав, что Макрон появляется на обложке доклада из-за своей политики. Он имел в виду закон о борьбе с сепаратизмом во Франции, который, по утверждению правительства, призван укрепить светскую систему Франции, в то время как критики считают, что он ограничивает свободу вероисповедания и маргинализирует мусульман.

Закон подвергся критике за то, что он нацелен на мусульманское сообщество Франции - крупнейшее в Европе, насчитывающее 3,35 миллиона членов - и налагает ограничения на многие аспекты жизни его членов.

"Мусульманский вопрос" сегодня быстро превращается в тот, чем был "еврейский вопрос" в Европе в XIX веке. Негативное отношение к исламу и мусульманским общинам все больше ограничивает религиозную терпимость, плюрализм и демократию.

Похоже, что президент Франции Эммануэль Макрон сознательно взял на себя инициативу в организации светского крестового похода за "спасение души Европы". Но его действия ошибочны, поскольку они играют на руку экстремистам, которых он преследует. Публикация кощунственных и безвкусных карикатур на Пророка Ислама и удвоение их количества не является защитой свободы слова; это само по себе экстремизм.

Как отмечала профессор политологии Пенсильванского университета Энн Нортон в своей блестящей книге "К мусульманскому вопросу", еврейский вопрос в XIX веке был проверкой просвещенческих ценностей разума, терпимости и всеохватности. Только обращаясь на равных с евреями, подвергавшимися многовековой дискриминации и преследованиям, Европа могла претендовать на то, чтобы быть цивилизацией, основанной на разуме, добродетели и свободе. Сегодня отношение к исламу и мусульманским общинам на Западе - это лакмусовая бумажка для демократических и плюралистических ценностей, на которые западные общества претендуют.

Рост насилия, свидетелями которого мы стали в Европе в последние несколько месяцев, знаменует собой новый и опасный эпизод в современной истории религиозного и светского экстремизма. Будучи абсолютистскими идеологиями, оба вида экстремизма хотят навязать миру свою волю и не уклоняются от преследования всех на своем пути. Экстремизм и абсолютизм в их религиозных и светских формах не признают этнических или религиозных границ.

Заявляя, что ислам это "религия, которая находится в кризисе во всем мире" и защищая переиздание карикатур Шарли Эбдо на Пророка Ислама, Макрон не только создает новые возможности для ИГИЛ, "Аль-Каиды" и аналогичных группировок для вербовки и эскалации насилия, но он также оскорбляет весь мусульманский мир.

Просить других отказаться от своих религиозных ценностей, потому что вы их потеряли, не делает вашу политику более разумной или уважительной. Для мусульман Пророк Мухаммед остается самым священным и почитаемым человеком, независимо от того, насколько секуляризм, современность, просвещение или технический прогресс влияют на места их проживания. Уважение к этому - не компромисс с насильственным экстремизмом, а моральный и политический долг.

Макрон может пытаться получить некоторые политические преимущества, отстаивая новый светский крестовый поход против ислама и представляя общины мусульманских меньшинств отличающимися от западной цивилизации. Но это стремление не поможет смягчить кризис, в котором оказалась его страна и другие жители региона.

Он призывает к реформе ислама, чтобы он соответствовал "ценностям" Французской Республики в то время, когда его общество утратило веру в эти самые ценности. Однако неуверенность в себе, похоже, не сдерживает глубоко укоренившихся империалистических импульсов.

Если бы Макрон действовал только с чувством политической мести, все было бы легче уладить, но дело идет глубже. Его поведение и риторика отражают рационалистическое высокомерие постпросвещения - образ мышления, который стремится спасти западный рационализм из руин, нападая на ислам и мусульман как на противоположность современного светского мира.

Этот грубый секуляризм и евроцентризм - часть проблемы. Как иначе можно объяснить призывы к "французскому исламу", чем бы он ни был, если мы не слышим таких призывов к французскому христианству, французскому иудаизму, французскому индуизму и т.д.?

Макрон может получить, а может и не получить то, что хочет; но политические окопы, в которые он сам себя закопал, будут только дальше подрывать политический мейнстрим, который уже подвергается постоянной атаке со стороны крайне правых в Европе. Если в этом и заключается дух политики Макрона, то это, безусловно, далеко от более вдумчивой и интерпретирующей политики французского философа Поля Рикера, у которого Макрон учился в университете.

Мусульмане во всем мире осуждают и критикуют экстремистов и террористов, которые манипулируют своей религией во имя борьбы с пороками современной светской западной культуры. Долг мусульманина перед кем-либо еще - отвергнуть жестокое обращение со своей верой со стороны нескольких воинствующих экстремистов. Мусульманин должен бороться с социальной и религиозной средой, которая порождает подобных ИГИЛ, Аль-Каиде и других террористических группировок, которые убивают больше мусульман, чем любая другая группировка, и причиняют вред исламу больше, чем любой другой противник. Здесь нет двусмысленности.

Но публикация и санкционирование карикатур Шарли Эбдо политическими элитами во имя свободы выражения мнений - это еще одна форма насилия против сердец и умов всех мусульман во всем мире. Это только возводит стены, разделяющие исламское и западное общества. Это усиливает чувство недоверия в то время, когда нам крайне необходимо взаимное доверие.

Выступления против этой формы насилия не оправдывают преступления террористов во Франции, Австрии и других странах. Гражданский и политический долг - отвергать экстремизм во всех его формах, будь то религиозный или светский. Да, насилие порождает насилие. Мы должны разорвать этот порочный круг во всех его формах.

Так называемый "мусульманский вопрос" современной Европы не будет решен путем проведения новых светских крестовых походов. Это требует более мудрой политики, истинного чувства уважения к другим и более серьезного рассмотрения наших общих ценностей и общего будущего.